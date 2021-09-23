В четверг, 23 сентября, в Украине стартовал Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2021. В программу вошло 10 кинолент, сообщает Обозреватель.

Фестиваль будет длиться до 3 октября. Подробней о том, что можно посмотреть в кино – читайте далее в материале .

Фильмы, представленные на Манхэттенском фестивале:

"Смерть от рукопожатия" – комедийная картина о Нью-Йорке в эпоху пандемии коронавируса

"Грубые" (Великобритания)

"Синдром Арчибальда" (Франция)

"Монсеньор Кашмир" (Канада)

"Слишком поздно"

"Аврора"

"Саночный хор" – о проблемах беженцев

"Плохая примета" – кинолента о женщине, которая вынуждена справляться с суровыми обстоятельствами в Афганистане

"Закрытое для света" – кинолента, которая сосредоточит зрителя на событии Второй мировой войны в Италии

"Воровка" – кинолента, которая исследует влияние Второй мировой войны на следующие поколения.

Кадр из фильма. Источник: manhattanshort.com

Стоит отметить, что все работы-финалисты кинофестиваля квалифицируются для номинации на премию "Оскар". Победители Манхэттенского фестиваля будут объявлены 4 октября 2021 года на официальном сайте.