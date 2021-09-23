В Украине стартовал Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2021

В Украине стартовал Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2021

В четверг, 23 сентября, в Украине стартовал Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2021. В программу вошло 10 кинолент, сообщает Обозреватель.

Фестиваль будет длиться до 3 октября. Подробней о том, что можно посмотреть в кино – читайте далее в материале .

Фильмы, представленные на Манхэттенском фестивале:

  • "Смерть от рукопожатия" – комедийная картина о Нью-Йорке в эпоху пандемии коронавируса
  • "Грубые" (Великобритания)
  • "Синдром Арчибальда" (Франция)
  • "Монсеньор Кашмир" (Канада)
  • "Слишком поздно"
  • "Аврора"
  • "Саночный хор" – о проблемах беженцев
  • "Плохая примета" – кинолента о женщине, которая вынуждена справляться с суровыми обстоятельствами в Афганистане
  • "Закрытое для света" – кинолента, которая сосредоточит зрителя на событии Второй мировой войны в Италии
  • "Воровка" – кинолента, которая исследует влияние Второй мировой войны на следующие поколения.
Кадр из фильма
Кадр из фильма. Источник: manhattanshort.com

Стоит отметить, что все работы-финалисты кинофестиваля квалифицируются для номинации на премию "Оскар". Победители Манхэттенского фестиваля будут объявлены 4 октября 2021 года на официальном сайте.

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