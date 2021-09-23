Кулеба прокомментировал участие Зеленского в Генасамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский на 76-й сессии ГА ООН представил Украину как сильное, демократическое европейское государство, которое определилось со своими внешними приоритетами, формирует систему безопасности для себя и региона, предлагает действенные решения глобальных проблем, которые не на словах, а в действительности "оживляют ООН", сообщает Цензор.НЕТ.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Именно при президенте Зеленском в Украине впервые за 30 лет появилась предметная Стратегия внешнеполитической деятельности. Она предусматривает проактивную, смелую и зрелую внешнюю политику, которая укрепляет позиции Украины в мировом сообществе. Вчерашнее выступление президента показало воплощение этой стратегии и активную роль Украины на международной арене" , - отметил министр.

Кулеба обратил внимание на принципиальную позицию главы государства относительно возвращения Крыма и освобождения политзаключенных, которых Кремль удерживает на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

"Президент обратился к международному сообществу с призывом поддержать увольнение около 450 Украинских, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в РФ. Он поднимал этот вопрос на всех встречах в Нью-Йорке. Мы передавали список наших политзаключенных партнерам. Это ключевой момент: нет ничего более ценного для Украинского государства чем свобода ее людей" , - отметил Кулеба.

Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность заявлений президента о "Крымской платформе" и приглашении государств-членов ООН присоединиться к этому формату.

Кроме того, Кулеба отметил выступление Зеленского на тему борьбы с пандемией COVID-19, где президент Украины "решительно выступил за равный доступ государств-членов ООН к вакцинам против COVID-19 и справедливому распределению ресурсов для преодоления пандемии".