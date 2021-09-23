СБУ обезвредила группировку, похитившую дочь депутата

Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством денег за их освобождение. Злоумышленников остановили после похищения ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета.

Об этом сообщила СБУ.

По оперативным данным, организатором «схемы» является человек, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, поэтому до приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе.

Несмотря на лишение свободы, злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США.

Выкуп за дочь депутата составил 470 тыс. долларов. Указанные средства должны быть перечислены на электронный кошелек биткоинами.

"Злоумышленникам, при содействии дополнительно привлеченных лиц, удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями. Они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка" , - отметили в СБУ. ﻿

Несмотря на то, что похитители применяли исключительные меры конспирации, а именно общались между собой и с родителями девушки исключительно через Телеграмм-канал или скрытую интернет-сеть «Даркнет», правоохранители смогли установить и задержать их.

В связи с достаточными доказательствами злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому правонарушению.