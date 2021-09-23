На митинге под ВР произошла потасовка: задержан лидер SaveФОП
Активисты SaveФОП пришли к Верховной Раде и пытались прорваться ближе к зданию. В результате началась потасовка, и лидера "ФОПов" задержала полиция. Один из правоохранителей заявил, что Сергей Доротич задержан, потому что "играет на камеру".
Как сообщил Андрей Павловский, "ФОПам" запретили ставить сцену, так как там уже построили большую сцену для митинга партии ОПЗЖ.
Территорию усиленно охраняют правоохранители.
Отметим, сегодня в 16-00 парламент на внеочередном заседании начнёт рассмотрение законопроектов №3853-1 и №3853-2 об отмене обязательных кассовых аппаратов.
Накануне глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия дал понять, что монобольшинство не будет голосовать за отмену обязательного использования кассовых аппаратов.