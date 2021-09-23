На митинге под ВР произошла потасовка: задержан лидер SaveФОП

Активисты SaveФОП пришли к Верховной Раде и пытались прорваться ближе к зданию. ﻿В результате началась потасовка, и лидера "ФОПов" задержала полиция. Один из правоохранителей заявил, что Сергей Доротич задержан, потому что "играет на камеру".

Как сообщил﻿﻿ Андрей Павловский, "ФОПам" запретили ставить сцену, так как там уже построили большую сцену для митинга партии ОПЗЖ.

Территорию усиленно охраняют правоохранители.

Отметим, сегодня в 16-00 парламент на внеочередном заседании начнёт рассмотрение законопроектов №3853-1 и №3853-2 об отмене обязательных кассовых аппаратов.

Накануне глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия дал понять, что монобольшинство не будет голосовать за отмену обязательного использования кассовых аппаратов.