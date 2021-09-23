Советы психиатра: как обнаружить, что у ваших близких нервная булимия
Нервная булимия – это серьезное, потенциально опасное для жизни психическое заболевание. Обычно развивается в подростковом или молодом возрасте, сообщает 24 Канал.
Нервная булимия – это расстройство пищевого поведения, характеризующееся циклом переедание и последующего компенсаторного поведения (разными методами очистки). Чем чаще происходят циклы переедания / высвобождения, тем тяжелее является течение болезни.
По статистике, женщины более подвержены нервной булимии, чем мужчины. Распространенность в США в течение жизни составляет 1,5% у женщин и 0,5% у мужчин.
Диагностические критерии по DSM
1. Повторительные эпизоды переедания, которые имеют оба признака:
- съедение за определенный промежуток времени (например 2 часа) количества пищи, которое значительно выше порций, что съедает большинство людей за то же время при схожих обстоятельствах;
- потеря контроля над питанием во время этого эпизода ("не могу остановиться").
2. Повторяющиеся компенсаторное поведение
Чтобы предотвратить набор веса (вызывание рвоты, злоупотребление слабительными, мочегонными, голодание, чрезмерная физическая активность; если булимия развивается у больных диабетом, они могут пренебрегать инсулиновой терапией).
3. Регулярность
Переедание и компенсаторное поведение случаются не реже одного раза в неделю в течение 3 месяцев (месяц в соответствии с МКБ-11).
4. Образ тела имеет чрезмерно большое значение
Пациенты воспринимают себя слишком толстыми, живут с навязчивым страхом поправиться.
5. Поведение не является частью симптомокомплекса нервной анорексии
В отличие от нервной анорексии люди, страдающие НБ, часто не имеют пониженного веса.
Немного нейробиологии
Во время НБ в головном мозге нарушается работа дофаминовой системы (которая отвечает за вознаграждение и мотивацию) – ее чувствительность и как следствие – удовольствие от еды.
Также есть данные о том, что уменьшается объем больших полушарий, изменяются амигдала (отвечают за тревогу) и те участки мозга, которые отвечают за контроль действий.
Какие признаки должны насторожить
- Исчезновение большого количества пищи за короткий промежуток времени.
- Частые походы в туалет после трапезы, запах рвоты, наличие обертки слабительных или мочегонных препаратов.
- Человеку неудобно есть в компании других.
- Человек пропускает приемы пищи или ест небольшими порциями во время застолья.
- Человек использует избыточное количество ополаскивателя для рта, мяты и жевательных резинок.
- Придерживается избыточного, жестокого режима упражнений.
- Имеющийся отек щек и участка челюсти.
- Мозоли на тыльной стороне ладоней и косточках пальцев от самовольной рвоты (признаки Рассела).
- Стоматологические проблемы.
- Отказ от привычных занятий и ухода друзей.
- Частая проверка в зеркале на наличие недостатков внешности.
- Резкие перепады настроения.
- Проблемы со сном.
- Сухая кожа, ломкие ногти, волосы.
Основной метод лечения – психотерапия, наибольшую эффективность показала когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). При необходимости психотерапия сочетается с медикаментозным лечением.