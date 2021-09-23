В МВД допросили свидетелей покушения на Шефира

По делу о покушении на помощника президента Сергея Шефира допросили свидетелей, продолжается сбор улик, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко.

Он напомнил, что стрельбу по авто вели патронами, которые ранее в Украине почти не использовались. По его словам, в них меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас и ставили новую пулю.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

"Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленные стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7х62 на 39 мм. Такие не часто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследование, что получили врачи из тела водителя, возможно, найдут еще одну в пробитом колесе Ауди А8.

То есть подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка" , – написал Шевченко.

Также он сообщил, что установлено местоположение стрелка, которое "позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу".

Свидетелями покушения стали грибники и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира. "Их показания о характере звука стрельбы - довольно похожи", – уточнил Шевченко.

Кроме того, для экспертизы изъяли ветви, вероятно сломанные самим стрелком при подготовке сектора обстрела.

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может и нет" , - написал Шевченко.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Также спикер МВД заявил, что данное преступление похоже на покушение на Амину Окуеву 30 октября 2017 года.

"Вообще такой огонь такими боеприпасами по такой движущейся цели как легковой автомобиль из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, но, как показывает дело Окуевой, вполне может быть фатальным" , - подытожил Шевченко.