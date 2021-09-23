Как пользоваться BlaBlaCar: преимущества и недостатки

Международный сервис Бла бла кар - удобный способ перемещения из точки А в точку Б. Особенно он спасает, когда другой транспорт (самолеты или поезда) не могут доставить вас на желаемую локацию, сообщает УНИАН.

Сегодня мы поговорим о наболевшем вопросе - безопасности поездок на Бла бла кар.

Бла бла кар - что это такое, как проверяют водителей и пассажиров

Правила использования сервиса / depositphotos.com

BlaBlaCar позиционирует себя, как мировое travel-сообщество, которое функционирует в 22-х странах. Услугами сервиса пользуются свыше 90 миллионов человек, что говорит о его востребованности. С помощью BlaBlaCar можно доехать к месту назначения двумя способами:

на машине;

на автобусе.

По своей сути, это всё - как такси, только междугороднее. Граждане Украины активно пользуются услугами BlaBlaCar, но в воздухе витает необузданный страх за свою жизнь - периодически в новостях озвучивают сюжеты, где водитель или пассажир, регистрируясь на сервисе, приобрели себе билет в последний путь.

Администрация BlaBlaCar утверждает, что все водители и пассажиры проходят обязательную процедуру:

полностью заполняют профиль на сайте;

добавляют реальное фото;

указывают информацию о себе, государственный номер машины;

верифицируют номер телефона и электронную почту.

Все данные администраторы сервиса проверяют вручную, при возникновении каких-либо вопросов, созваниваются с человеком. Тем не менее, на практике оказывается, что система работает некорректно и далеко не все аккаунты в приложении соответствуют вышеперечисленным требованиям.

Бла бла кар - плюсы и минусы, как распознать мошенников

Преимущества и недостатки BlaBlaCar / depositphotos.com

Несмотря на то, что такой вариант поездок нравится украинцам, у него существует масса преимуществ и недостатков, как, впрочем, у любого другого метода передвижений.

Плюсы BlaBlaCar:

бесплатное пользование сайтом;

разнообразие вариантов по времени, марке машины и стоимости поездки;

наличие отзывов;

легкая проверка водителя и его номера телефона;

официальная переписка водителя и пассажира, которую видит администрация сайта;

возможность познакомиться с новыми людьми;

мобильность;

оплата по окончании поездки.

Минусы BlaBlaCar:

водитель может отменить поездку, не предупреждая вас об этом;

неизвестность - никогда не знаете, кто станет вашим попутчиком;

машину и место встречи придется искать самостоятельно;

возможность поломки транспорта в пути без его замены;

недостоверные данные о водителе.

В силу того, что сервис, как мы уже сказали, работает несовершенно, некоторые водители регистрируются под чужими именами или нарочно снижают цену, чтобы попасть на первые места в списке доступных автомобилей.

Иногда встречаются и недобросовестные люди, поэтому важно знать, как распознать мошенников на Бла бла кар:

аккаунт зарегистрирован недавно;

фотография отсутствует или вместо нее - картинка;

цена на поездку слишком низкая в сравнении с другими предложениями;

водитель просит обсуждать детали поездки в другом мессенджере;

звучит просьба отдать предоплату.

Единственный пункт, который из всех этих является самым безобидным - это срок регистрации профиля. Вполне возможно, что человек нормальный и водит машину всю жизнь, просто сервисом решил пользоваться буквально "вчера".

Многие туристы в Украине, регистрируясь, как пассажиры, проверяют номер телефона водителя через специальные сервисы и смотрят, как он подписан у других людей. Если имена не совпадают - это повод задуматься.

Как зарегистрироваться в Бла бла кар - гайд для новичков

Как стать водителем на BlaBlaCar / depositphotos.com

Если вы всё-таки решили попробовать себя в роли перевозчика или пассажира, УНИАН делится подробной инструкцией о том, как зарегистрироваться на сайте:

Шаг 1

Заходим на официальный сайт, в верхнем правом углу выбираем стрелочку и нажимаем кнопку Зарегистрироваться

Регистрация на сайте. Шаг 1 / blablacar.com.ua

Шаг 2

Выбираем желаемый способ регистрации

Регистрация на сайте. Шаг 2 / blablacar.com.ua

Шаг 3

Вводим электронный адрес

Регистрация на сайте. Шаг 3 / blablacar.com.ua

Шаг 4

Заполняем данные о себе

Регистрация на сайте. Шаг 4 / blablacar.com.ua

Шаг 5

Указываем дату рождения

Регистрация на сайте. Шаг 5 / blablacar.com.ua

Шаг 6

Выбираем форму обращения и пол

Регистрация на сайте. Шаг 6 / blablacar.com.ua

Шаг 7

Создаем надежный пароль

Регистрация на сайте. Шаг 7 / blablacar.com.uа

Шаг 8

Подтверждаем номер телефона

Регистрация на сайте. Шаг 8 / blablacar.com.ua

На этом регистрация окончена. Вы автоматически попадете на главную страницу сайта, где сможете моментально найти водителей для поездки или создать свою.

Как создать поездку на BlaBlaCar / blablacar.com.ua

Администраторы сервиса рекомендуют заполнить свой профиль до конца. Для этого нужно выполнить простые действия:

в верхнем правом углу найти серый кружочек с фигурой человечка;

нажать на него, выбрать пункт "Профиль".

В появившемся окне вы сможете добавить актуальную информацию о себе, своем транспортном средстве и верифицировать аккаунт.