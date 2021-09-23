Как пользоваться BlaBlaCar: преимущества и недостатки

Международный сервис Бла бла кар - удобный способ перемещения из точки А в точку Б. Особенно он спасает, когда другой транспорт (самолеты или поезда) не могут доставить вас на желаемую локацию, сообщает УНИАН.

Сегодня мы поговорим о наболевшем вопросе - безопасности поездок на Бла бла кар.

    Бла бла кар - что это такое, как проверяют водителей и пассажиров

    Правила использования сервиса / depositphotos.com
    Правила использования сервиса / depositphotos.com

    BlaBlaCar позиционирует себя, как мировое travel-сообщество, которое функционирует в 22-х странах. Услугами сервиса пользуются свыше 90 миллионов человек, что говорит о его востребованности. С помощью BlaBlaCar можно доехать к месту назначения двумя способами:

    • на машине;
    • на автобусе.

    По своей сути, это всё - как такси, только междугороднее. Граждане Украины активно пользуются услугами BlaBlaCar, но в воздухе витает необузданный страх за свою жизнь - периодически в новостях озвучивают сюжеты, где водитель или пассажир, регистрируясь на сервисе, приобрели себе билет в последний путь.

    Администрация BlaBlaCar утверждает, что все водители и пассажиры проходят обязательную процедуру:

    • полностью заполняют профиль на сайте;
    • добавляют реальное фото;
    • указывают информацию о себе, государственный номер машины;
    • верифицируют номер телефона и электронную почту.

    Все данные администраторы сервиса проверяют вручную, при возникновении каких-либо вопросов, созваниваются с человеком. Тем не менее, на практике оказывается, что система работает некорректно и далеко не все аккаунты в приложении соответствуют вышеперечисленным требованиям.

    Бла бла кар - плюсы и минусы, как распознать мошенников

    Преимущества и недостатки BlaBlaCar / depositphotos.com
    Преимущества и недостатки BlaBlaCar / depositphotos.com

    Несмотря на то, что такой вариант поездок нравится украинцам, у него существует масса преимуществ и недостатков, как, впрочем, у любого другого метода передвижений.

    Плюсы BlaBlaCar:

    • бесплатное пользование сайтом;
    • разнообразие вариантов по времени, марке машины и стоимости поездки;
    • наличие отзывов;
    • легкая проверка водителя и его номера телефона;
    • официальная переписка водителя и пассажира, которую видит администрация сайта;
    • возможность познакомиться с новыми людьми;
    • мобильность;
    • оплата по окончании поездки.

    Минусы BlaBlaCar:

    • водитель может отменить поездку, не предупреждая вас об этом;
    • неизвестность - никогда не знаете, кто станет вашим попутчиком;
    • машину и место встречи придется искать самостоятельно;
    • возможность поломки транспорта в пути без его замены;
    • недостоверные данные о водителе.

    В силу того, что сервис, как мы уже сказали, работает несовершенно, некоторые водители регистрируются под чужими именами или нарочно снижают цену, чтобы попасть на первые места в списке доступных автомобилей.

    Иногда встречаются и недобросовестные люди, поэтому важно знать, как распознать мошенников на Бла бла кар:

    • аккаунт зарегистрирован недавно;
    • фотография отсутствует или вместо нее - картинка;
    • цена на поездку слишком низкая в сравнении с другими предложениями;
    • водитель просит обсуждать детали поездки в другом мессенджере;
    • звучит просьба отдать предоплату.

    Единственный пункт, который из всех этих является самым безобидным - это срок регистрации профиля. Вполне возможно, что человек нормальный и водит машину всю жизнь, просто сервисом решил пользоваться буквально "вчера".

    Многие туристы в Украине, регистрируясь, как пассажиры, проверяют номер телефона водителя через специальные сервисы и смотрят, как он подписан у других людей. Если имена не совпадают - это повод задуматься.

    Как зарегистрироваться в Бла бла кар - гайд для новичков

    Как стать водителем на BlaBlaCar / depositphotos.com
    Как стать водителем на BlaBlaCar / depositphotos.com

    Если вы всё-таки решили попробовать себя в роли перевозчика или пассажира, УНИАН делится подробной инструкцией о том, как зарегистрироваться на сайте:

    Шаг 1

    Заходим на официальный сайт, в верхнем правом углу выбираем стрелочку и нажимаем кнопку Зарегистрироваться

    Регистрация на сайте. Шаг 1 / blablacar.com.ua
    Регистрация на сайте. Шаг 1 / blablacar.com.ua

    Шаг 2

    Выбираем желаемый способ регистрации

    Регистрация на сайте. Шаг 2 / blablacar.com.ua
    Регистрация на сайте. Шаг 2 / blablacar.com.ua

    Шаг 3

    Вводим электронный адрес

    Регистрация на сайте. Шаг 3 / blablacar.com.ua
    Регистрация на сайте. Шаг 3 / blablacar.com.ua

    Шаг 4

    Заполняем данные о себе

    Регистрация на сайте. Шаг 4 / blablacar.com.ua
    Регистрация на сайте. Шаг 4 / blablacar.com.ua

    Шаг 5

    Указываем дату рождения

    Регистрация на сайте. Шаг 5 / blablacar.com.ua
    Регистрация на сайте. Шаг 5 / blablacar.com.ua

    Шаг 6

    Выбираем форму обращения и пол

    Регистрация на сайте. Шаг 6 / blablacar.com.ua
    Регистрация на сайте. Шаг 6 / blablacar.com.ua

    Шаг 7

    Создаем надежный пароль

    Подтверждаем номер телефона (если не хотите - нажмите "позже")
    Регистрация на сайте. Шаг 7 / blablacar.com.uа

    Шаг 8

    Подтверждаем номер телефона

    Регистрация на сайте. Шаг 8 / blablacar.com.ua
    Регистрация на сайте. Шаг 8 / blablacar.com.ua

    На этом регистрация окончена. Вы автоматически попадете на главную страницу сайта, где сможете моментально найти водителей для поездки или создать свою.

    Как создать поездку на BlaBlaCar / blablacar.com.ua
    Как создать поездку на BlaBlaCar / blablacar.com.ua

    Администраторы сервиса рекомендуют заполнить свой профиль до конца. Для этого нужно выполнить простые действия:

    • в верхнем правом углу найти серый кружочек с фигурой человечка;
    • нажать на него, выбрать пункт "Профиль".

    В появившемся окне вы сможете добавить актуальную информацию о себе, своем транспортном средстве и верифицировать аккаунт.

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