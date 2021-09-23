Декретные выплаты выросли почти на 20%

В Украине среднедневной размер пособия по беременности и родам по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 18,1% (по сравнению с январем-августом прошлого года), сообщает Обозреватель.

Таким образом, сумма помощи составила 331 грн за каждый день пребывания в таком отпуске.

В среднем отпуск по беременности и родам продолжается 126 календарных дней, рассказали в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.

По данным ведомства, наибольший размер одного дня декретного отпуска зафиксирован в Киеве – 477,3 грн. Наименьшую помощь получают в Ровненской области – 264,8 грн.

Всего Фонд социального страхования за отчетный период принял решение на финансирование пособия по беременности на 3,4 млрд грн.

Как оформить помощь

Ведомство перечисляет помощь на основании полученного от работодателя заявления-расчета – дата финансирования выплаты зависит от даты подачи заявления работодателем.

Для получения выплаты листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. В случае работы по совместительству предоставляется копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя.

Пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.

Для оформления выплаты подаются следующие документы: