Декретные выплаты выросли почти на 20%
В Украине среднедневной размер пособия по беременности и родам по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 18,1% (по сравнению с январем-августом прошлого года), сообщает Обозреватель.
Таким образом, сумма помощи составила 331 грн за каждый день пребывания в таком отпуске.
В среднем отпуск по беременности и родам продолжается 126 календарных дней, рассказали в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.
По данным ведомства, наибольший размер одного дня декретного отпуска зафиксирован в Киеве – 477,3 грн. Наименьшую помощь получают в Ровненской области – 264,8 грн.
Всего Фонд социального страхования за отчетный период принял решение на финансирование пособия по беременности на 3,4 млрд грн.
Как оформить помощь
Ведомство перечисляет помощь на основании полученного от работодателя заявления-расчета – дата финансирования выплаты зависит от даты подачи заявления работодателем.
Для получения выплаты листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. В случае работы по совместительству предоставляется копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя.
Пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.
Для оформления выплаты подаются следующие документы:
- заявление о предоставлении помощи, которое составляется по форме, утвержденной Минсоцполитики;
- листок нетрудоспособности – выдается женской консультацией, в которой беременная стоит на учете;
- справка с основного места службы/учебы о том, что женщина служит/учится;
- справка из городского центра занятости о пребывании или не пребывании на учете;
- справка из банка об открытии счета для получения социальных выплат;
- копия паспорта;
- копия справки о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов;
- копия трудовой книжки.