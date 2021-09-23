Глава Moderna спрогнозировал завершение пандемии COVID-19

Генеральный директор компании Moderna, которая производит вакцину против коронавируса, Стефан Бансел заявил, что пандемия COVID-19 закончится в следующем году, сообщает Укринформ.

«Если посмотреть на расширение производственных мощностей (по созданию вакцин против коронавируса - ред.) за последние шесть месяцев, до середины следующего года должно быть достаточно доз, чтобы все на Земле могли быть привитыми» , - сказал Бансел.

По его мнению, через год с сегодняшнего дня жизнь в мире вернется к «нормальной».

В то же время он отметил, что те люди, которые отказываются вакцинироваться, обязательно переболеют COVID-19 и у них выработается природный иммунитет.