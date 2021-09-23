Игрок "Реала" установил рекорд результативности XXI века

Нападающий "Реала" Карим Бензема отметился дублем в матче шестого тура испанской Ла Лиги против "Мальорки" и установил рекорд результативности XXI века. Поединок закончился со счетом 6:1, сообщает Обозреватель.

Как сообщает статистический портал Opta на своей странице в Twitter, французский футболист стал первым, кому удалось принять активное участие в 15 голах в первых шести матчах сезона. В его активе восемь забитых мячей и семь ассистов.

Бензема установил рекорд результативности. Источник: Twitter OptaJose

Поединок начался крайне неудачно для островитян, которые ошиблись в обороне и позволили Бензема открыть счет уже на третьей минуте встречи. Француз отобрал мяч у соперника и уверенно реализовал выход один на один.

После этого нападающий дважды помог отличиться Марко Асенсио, который в итоге оформил хет-трик, а затем забил свой второй гол в матче. Точку в противостоянии на 84-й минуте поставил Иско.

"Реал" продолжает единолично лидировать в таблице после шести туров с 16 очками. У "Атлетико", который идет на второй позиции, 14 пунктов.