Разумков может подыгрывать оппозиции – Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что у спикера Рады могут быть "скрытые мотивы", которые влияют на рассмотрение закона об олигархах.

Об этом Корниенко заявил в интервью изданию "Телеграф"﻿.

"Почему спикер отправил его в Венецианскую комиссию, которые у него мотивы - следует разбираться отдельно. Он заявляет, что у него нет каких-то скрытых мотивов, но в то же время мы видим последовательную позицию спикера. Она фактически против этого закона, и в последнее время достаточно обособленная в плане командной работы с президентом, с партией.

Понятно, что спикер может вести свою политическую карьеру, как он считает нужным, но в таком случае следует определиться - в одном мы с ним русле думаем о базовые вопросы. Это касается, в первую очередь, закона об олигархах, потому что для нас, для президента это очень важный показательный момент", – заявил Корниенко.

Корниенко не понравились действия оппозиционных фракций и Разумкова, которые он назвал "формализмом".

"Закон вызвал серьезную реакцию и если останавливать этот процесс формализмом в стиле "я отправлю закон в Венецианку, потому что меня попросили четыре оппозиционные фракции", то возникает вопрос - чьи интересы представляет спикер Верховной Рады?" , – задался вопросом глава "Слуги народа".

Действия Разумкова он назвал "демократией меньшинства", так как спикер заявил "слугам", что отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию по просьбе оппозиции.