Brussels Airlines возобновит рейсы между Киевом и Брюсселем

Авиакомпания Brussels Airlines из Lufthansa Group заявила о возобновлении регулярных рейсов между Киевом и Брюсселем, сообщает Avianews.

Первый рейс состоится 16 декабря, заявила пресс-секретарь авиакомпании Ким Даенен.

Цена билетов

При выборе маршрута Брюссель-Киев билет в обе стороны стоит от 143 евро, в направлении Киев-Брюссель — от $192 в обе стороны.

Самый низкий тариф эконом-класса Brussels Airlines включает перевозку только ручной клади. Вес основного предмета не должен превышать 8 кг, а габариты 55х40х23 см. Также авиакомпания разрешает брать в салон самолета ручную кладь с габаритами до 40х30х10 см без ограничения по весу.

Авиаперевозчик будет совершать полеты два раза в неделю по четвергам и субботам. Для рейсов в украинскую столицу Brussels Airlines выбрала аэропорт "Борисполь".

Авиакомпания будет использовать на маршруте среднемагистральные самолеты Airbus A319 и A320, которые могут перевозить 141 и 180 пассажиров соответственно. Время в пути составит около 3 часов.

Расписание рейсов

Брюссель 10:15 → Киев 14:05, четверг

Брюссель 10:00 → Киев 13:50, суббота

Киев 15:05 → Брюссель 17:15, четверг

Киев 14:50 → Брюссель 17:00, суббота

Brussels Airlines и полеты в Киев

Brussels Airlines прекратила полеты из Брюсселя в Киев в ноябре 2019 года из-за оптимизации маршрутной сети. Авиакомпания летала в Украину только год.