Кличко призвал Киевсовет поддержать назначение Крищенко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета поддержать назначение заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня должны рассмотреть назначение заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Андрея Крищенко" , - сказал Кличко в начале заседания Киевсовета в четверг.

Он отметил, что Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

"Вы знаете Андрея Евгеньевича как патриота, настоящего бойца за Украину и профессионала. Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию - в непростое время и в непростых условиях. От реформирования милицейской системы в современную полицию до обеспечения правопорядка в столице во время различных мероприятий. Убежден, что такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его громады" , - добавил Кличко.

Как сообщалось, Крищенко был назначен начальником Главного управления Нацполиции в Киеве в декабре 2015 года и проработал на этой должности до 10 августа 2021 года, когда был удовлетворен его рапорт об отставке. До этого он возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области (с декабря 2014 года).

Весной 2014 года стал начальником горотдела милиции Горловки (Донецкая обл.). 14 апреля 2014 года Крищенко был одним из тех, кто оборонял здание Горловского управления милиции при попытках захвата его пророссийскими сепаратистами. Защищая флаг Украины, получил тяжелые ранения.