Старт Суперлиги WindRose: расписание трансляций

В четверг, 23 сентября, стартует чемпионат Украины по баскетболу. В первом матче нового сезона Суперлиги WindRose сойдутся "Днепр" и "Харьковские Соколы", сообщает Обозреватель.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), поединки первой игровой недели можно будет посмотреть на телеканалах XSPORT+, OBOZREVATEL и УНИАН. Также за событиями матчей в прямом эфире можно следить на YouTube-канале ФБУ.

Расписание трансляций стартовых игр сезона выглядит следующим образом:

23 сентября

19:00 "Днепр" – "Харьковские Соколы" (XSPORT +)

24 сентября

18:00 "Химик" – "Одесса" (УНИАН)

19:00 "Тернополь" – "Киев-Баскет" (Obozrevatel)

25 сентября

16:00 "Николаев" – "Кривой Рог" (Obozrevatel)

26 сентября

15:00 "Черкаськи Мавпы" – "Будивельник" (УНИАН)

16:00 "Прометей" – "Запорожье" (Obozrevatel)

Расписание первого тура Суперлиги. Источник: ФБУ

Напомним, что действующим чемпионом Украины по баскетболу является "Прометей", который впервые в своей истории завоевал этот титул.