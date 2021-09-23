Старт Суперлиги WindRose: расписание трансляций
В четверг, 23 сентября, стартует чемпионат Украины по баскетболу. В первом матче нового сезона Суперлиги WindRose сойдутся "Днепр" и "Харьковские Соколы", сообщает Обозреватель.
Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), поединки первой игровой недели можно будет посмотреть на телеканалах XSPORT+, OBOZREVATEL и УНИАН. Также за событиями матчей в прямом эфире можно следить на YouTube-канале ФБУ.
Расписание трансляций стартовых игр сезона выглядит следующим образом:
23 сентября
19:00 "Днепр" – "Харьковские Соколы" (XSPORT +)
24 сентября
18:00 "Химик" – "Одесса" (УНИАН)
19:00 "Тернополь" – "Киев-Баскет" (Obozrevatel)
25 сентября
16:00 "Николаев" – "Кривой Рог" (Obozrevatel)
26 сентября
15:00 "Черкаськи Мавпы" – "Будивельник" (УНИАН)
16:00 "Прометей" – "Запорожье" (Obozrevatel)
Напомним, что действующим чемпионом Украины по баскетболу является "Прометей", который впервые в своей истории завоевал этот титул.