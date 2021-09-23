Подбрасывали наркотики в посылку: в Киеве задержали банду "курьеров"

В Киеве задержали банду, которая под видом водителей службы такси осуществляла курьерские доставки. Получателей заказов обвиняли в торговле наркотиками и требовали деньги. При этом - представлялись работниками полиции и угрожали уголовной ответственностью, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заявили в Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

По данным ведомства, работники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о ряде преступлений, которые, по словам потерпевших, совершили сотрудники полиции. Однако во время проверки оперативники ДВБ установили, что к совершенным правонарушениям полицейские не имеют никакого отношения. Однако разоблачили настоящую преступную группировку мошенников.

Как отмечается, собрал и организовал вокруг себя сообщников 28-летний житель Киева, уроженец Черкасской области. Он и еще шестеро жителей столицы и Киевской области, в возрасте от 25-ти до 33-х лет, спланировали и воплотили в жизнь схему завладения деньгами и ценным имуществом ради личного обогащения.

"Схема заключалась в следующем: организатор арендовал два десятка автомобилей, устроил своих приспешников в собственном автопарке в службе такси, где, по его указанию, они должны были осуществлять только курьерские доставки. Получив заказ, участники группы проверяли содержимое отправлений. Если в "посылке" находили наркотические средства или психотропные вещества - сразу сообщали "шефу" адрес, на который следовали. Если наркотиков не находили, то подбрасывали их в отправление лично.

На указанном месте таксист передавал заказ адресату, которому в это время подходил организатор группы с другими сообщниками. Они представлялись полицейскими и обвиняли человека в сбыте наркотиков. Силой сажали в салон своего автомобиля, надевали наручники и не освобождали до тех пор, пока не получали на указанную банковскую карточку денежный перевод.

Суммы, которые требовали злоумышленники, достигали 2000 долларов США. Если угрозы на потерпевшего не действовали, фигуранты угрожали пистолетом и применяли газовый баллончик", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители установили семь эпизодов преступной деятельности группы.

"Жалобы, поступавшие в службы такси, не имели результатов. Организатор, сведущ в современных технологиях мобильной связи, давал четкие указания своим сообщникам относительно действий, которые делали невозможным дальнейшее отслеживание его "таксистов"" , - отметили в полиции.

По собранным материалам следователи полиции Киева начали уголовное производство. Получив решение суда, правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов группировки.

Изъяты транспортные средства, мобильные телефоны, банковские карты, радиостанции, пневматические пистолеты, которые использовались во время преступлений, а также марихуана.

В настоящее время организатору и всем его сообщникам объявлено о подозрении. Злоумышленникам инкриминируется самовольное присвоение властных полномочий (ст.353), вымогательство (ст.189), незаконное лишение свободы человека (ст.146), разбой (ст.187) и мошенничество (ст.190), совершенные в составе организованной группы (ч .3 ст.28) Уголовного кодекса Украины.

В суд подано ходатайство для избрания фигурантам мер.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.