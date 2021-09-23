Ученые обнаружили в мозге центр принятия решений

Структуры, схожие с искусственными рекуррентными нейронными сетями, располагаются в лобной доле головного мозга, сообщает Корреспондент.

Американские ученые из Университета Вайоминга выяснили, что за принятие решений, экспрессивную речь и произвольные движения отвечают рекуррентные нейронные сети, расположенные в головном мозге. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Рекуррентные нейронные сети (RNN) являют собой ориентированный граф с ребрами между узлами, которые имеют направление. В мозге RNN служит центром для получения входных сигналов от областей мозга. Последние отвечают за эмоции. Выходные данные поступают в моторную кору, которая отвечает за движение.

Таким образом нейронная сеть отвечает за поведение.

Ученые проанализировали мозг различных линий генетически модифицированных мышей. У животных они промаркировали особые типы нейронов флуоресцентными белками и регулировали активность отдельных нервных клеток.

В итоге выяснилось, что структуры, схожие с искусственными рекуррентными нейронными сетями, располагаются в лобной доле головного мозга. Причем, они менее сложны, чем предполагалось ранее, и однонаправленные.

Напомним, ранее австралийские ученые заявили, что главным фактором уменьшения человеческого мозга является переизбыток алкоголя в организме.