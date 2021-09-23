"Шахтер" открывает первую школу в Киеве

Футбольные тренировки будут проходить по методике и под руководством тренеров Академии ФК Шахтер и под непосредственным контролем Эдгара Кардозо, сообщает Сегодня.

На официальном сайте Шахтера сообщается, что записаться на занятия в школе независимо от предварительной подготовки могут все желающие мальчики и девочки.

Ученики получат приоритетное право участвовать в отборе в Академию Шахтера, а также станут частью регулярных профессиональных футбольных событий клуба, будь то вывод игроков на поле или возможность быть настоящим болбоем на матчах.

Отмечается, что первая тренировка в школе – бесплатная, количество мест ограниченно.

Напомним, что несколько дней назад Шахтер открыл футбольную школу в Борисполе. Лучшие ученики получат возможность пройти просмотр в Академию.