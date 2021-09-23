Шефир после покушения не стал просить госохрану

Управление государственной охраны сообщает, что первый помощник Президента Украины Сергей Шефир не входит в перечень лиц, к которым осуществляется государственная охрана, сообщает Укринформ.

"Охрана Шефиру не предоставляется, так как он не входит в перечень лиц, к которым осуществляется государственная охрана", - сказали в пресс-службе.

В то же время в ведомстве отметили, что ему может предоставляться такая охрана, если будет соответствующее обращение. По процедуре сначала надо обратиться в Офис Президента. Офис должен ходатайствовать перед Президентом и уже по его решению предоставляется государственная охрана, пояснили в управлении.

"Сейчас никаких обращений по поводу охраны не было", - сказали в пресс-службе.

Отвечая на вопрос, будет ли усилена за этого случая охрана Президента, в пресс-службе ответили, что это закрытая информация. Все мероприятия в отношении должностных лиц о государственной охране являются информацией с ограниченным доступом.

Как сообщалось, в Киевской области 22 сентября обстреляли автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира, его водитель получил ранения.

По информации МВД, в автомобиль попало более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента открыто уголовное производство с предварительной квалификацией - покушение на убийство двух и более лиц.