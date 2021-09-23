Ляшко назвал условие отмены карантина весной
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что весной карантина в Украине может не быть, если большинство украинцев сделают прививку от коронавирусной инфекции до нового года, сообщает Укринформ.
Об этом он сказал во время V международного форума «Креативная Украина 2021».
«Все зависит от нас. Если вы сейчас посмотрите на Великобританию и на Данию - шесть месяцев интенсивной вакцинации и у них проблемы карантинных ограничений не существует ... У нас вакцины сегодня больше 10 млн доз, 17 млн как минимум законтрактовали уже. Плюс еще 3 млн мне подарят как человеку, который эффективно делает вакцинацию. Все зависит от вас. Если вакцинируемся к новому году - на весну можем спокойно жить без карантина», - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, «когда все закончится».
Он отметил, что сейчас более оптимистично смотрит на ситуацию в связи с пандемией коронавируса.
«Я более оптимистично сейчас смотрю на ситуацию, поскольку буквально прошло полтора года, а у нас есть вакцина, которая сегодня защищает от тяжелого и среднего течения болезни, и появляются лекарственные средства. В Украину уже приехали определенные инновационные препараты, которые действуют прямо на вирус. Раньше такого не было. У нас есть подписанные два предыдущих контракта с двумя производителями, завершается третья клиническая стадия противовирусных препаратов против COVID-19. Появится лечение специфическое, тогда, я думаю, о проблеме COVID-19 мы забудем и будем вспоминать в определенных сюжетах или фильмах», - отметил Ляшко.