Ляшко назвал условие отмены карантина весной

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что весной карантина в Украине может не быть, если большинство украинцев сделают прививку от коронавирусной инфекции до нового года, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал во время V международного форума «Креативная Украина 2021».

«Все зависит от нас. Если вы сейчас посмотрите на Великобританию и на Данию - шесть месяцев интенсивной вакцинации и у них проблемы карантинных ограничений не существует ... У нас вакцины сегодня больше 10 млн доз, 17 млн как минимум законтрактовали уже. Плюс еще 3 млн мне подарят как человеку, который эффективно делает вакцинацию. Все зависит от вас. Если вакцинируемся к новому году - на весну можем спокойно жить без карантина» , - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, «когда все закончится».

Он отметил, что сейчас более оптимистично смотрит на ситуацию в связи с пандемией коронавируса.