Зеленского на выборах готовы поддержать 33% украинцев – опрос

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах главы государства, если бы они происходили в середине сентября, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного 10-15 сентября Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает Интерфакс-Украина.

За Зеленского проголосовали бы 33,3% респондентов из числа тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте – пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, которого поддержали бы 16,8% определившихся респондентов.

Далее следуют лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (10,3%), лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (9,5%) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (8,7%).

За экс-нардепа Евгения Мураева готовы проголосовать 6,4% определившихся респондентов, за экс-премьера, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана – 5,7%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,6%.

Поддержка остальных кандидатов существенно ниже (4,7% определившихся за всех кандидатов вместе взятых). 10,3% из общего числа респондентов затруднились с ответом. 11,2% заявили, что не пойдут на выборы, 2% вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, 0,3% отказались отвечать.

В ходе исследования было опрошено 2002 респондента в возрасте от 18 лет методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50% и 1,1% - для показателей, близких к 5%.