Рынок земли: количество сделок превысило 20 тысяч
По состоянию на 23 сентября в рамках рынка земли заключили 20 392 сделок, лидерами по количеству сделок являются Полтавская и Киевская области, сообщает Экономическая правда.
В пресс-службе Минагрополитики отметили, что заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 5030 нотариусов.
"Всего заявлений - 5652, из них согласовано 4994, в очереди на рассмотрение - 3, отказ получили 655", - добавили в ведомстве.
В региональном разрезе по количеству сделок больше заключали в Полтавской (1780 договоров) и Киевской (1708 договоров) областях.
По площади лидируют Кировоградская (8 409,4 га) и Харьковская (5 799,5 га) области.