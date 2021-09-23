Рынок земли: количество сделок превысило 20 тысяч

По состоянию на 23 сентября в рамках рынка земли заключили 20 392 сделок, лидерами по количеству сделок являются Полтавская и Киевская области, сообщает Экономическая правда.

В пресс-службе Минагрополитики отметили, что заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 5030 нотариусов.

"Всего заявлений - 5652, из них согласовано 4994, в очереди на рассмотрение - 3, отказ получили 655" , - добавили в ведомстве.

В региональном разрезе по количеству сделок больше заключали в Полтавской (1780 договоров) и Киевской (1708 договоров) областях.

По площади лидируют Кировоградская (8 409,4 га) и Харьковская (5 799,5 га) области.