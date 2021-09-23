Названы лучшие б/у автомобили года

Спрос на подержанные автомобили растет, и этот рейтинг может помочь потребителям, сообщает Судебно-юридическая газета.

С растущим спросом на подержанные автомобили потребитель хочет знать, какие покупки являются лучшими из возможных. Британское издание WharCar представило свой рейтинг лучших подержанных автомобилей на рынке, разделив автомобили на категории. Один из них был объявлен главным победителем в опросе этого года, поскольку издание отметило, что выбор был непростым.

На самом деле составители рейтинга признались, что им особенно понравились три модели. Одна из них - BMW 530e - эффективный роскошный гибрид, который сейчас очень популярен. Вторая - это предыдущее поколение Skoda Octavia Estate, которая заняла первое место среди универсалов. Однако большим победителем в этом году стал Peugeot 5008, который также является номером один в сегменте больших внедорожников.

Городской автомобиль - Kia Picanto

Маленькая машина - Skoda Fabia

Маленький внедорожник - Seat Arona

Хот-хэтч - Ford Fiesta ST

Семейный автомобиль - Audi A3 Sportback

Семейный внедорожник - Skoda Karoq

Большой внедорожник - Peugeot 5008

Представительский автомобиль - Audi A4

Семейный универсал - Skoda Octavia Estate

Минивэн - Volkswagen Touran

Роскошный представительский автомобиль - BMW 5-й серии

Роскошный внедорожник - Audi Q7

Гибрид - BMW 5-й серии (530e)

Электромобиль - Renault Zoe

Купе / Кабриолет - BMW 4-Series Gran Coupé

Автомобиль повышенной мощности - Mercedes-AMG E63 S

Спортивный автомобиль - BMW i8