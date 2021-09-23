Бой Усик - Джошуа: стали известны имена судей

Стали известны имена судей, которые будут работать на поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, сообщает УНИАН.

Как пишет Dailystar, бой рассудят два британца, один украинец и один американец.

Рефери в ринге назначен британец Майкл Александер.

Этот судья ранее работал на первом поединке Энтони Джошуа и Энди Руиса, на поединках Джошуа против Карлоса Такама, Эрика Молины и Диллиана Уайта, бое Тони Беллью - Дэвид Хэй, бое Дерек Чисора - Тайсон Фьюри и ряде других поединков.

Подсчитывать очки будут Ховард Фостер (Великобритания), Стив Вайсфельд (США) и Виктор Фесечко (Украина).

Бой Усик - Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

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