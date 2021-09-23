Правильная осанка: что делать, если ребёнок сутулится

Осанка — это привычное положение тела при движении и в состоянии покоя. При правильной осанке нагрузка на позвоночный столб распределяется равномерно. В результате у ребенка не развиваются анатомические изгибы, такие как лордоз (прогиб вперед) или кифоз (прогиб назад), сообщает Креатив.

Но что делать, если ребенок сутулится? Ведь это приводит к кифозу, когда голова и плечи смотрят вперед, а грудной отдел как бы вогнут. Стоит начинать исправлять положение и делать это нужно как можно раньше. Неправильная, сутулая осанка со временем приведет к таким проблемам:

Появление головокружений. Трудности с дыханием. Частые простуды. Патологические реакции на погоду, часто проявляющиеся головными болями.

Комплекс упражнений против сутулости

Желательно делать их каждое утро. Перед упражнениями проводится разминка на разогрев мышц.

Если имеется сутулость:

Ребенок встает, руки расставлены в стороны и при этом согнуты в области груди. Нужно отвести руки локтям назад, чтобы соприкоснулись лопатки. Упражнение выполняется осторожно в 8-10 заходов. Стоя на коленях, делаются повороты в туловища в разные стороны, при этом каждый раз нужно касаться противоположной пятки. В положении сидя, руки отводятся за спину и таком прогнутом состоянии нужно задержаться на несколько секунд. Упражнение «лодочка». Ребенок ложиться на живот, прогибает корпус так, чтобы руки достали до носочков.

Подобных упражнений много. Они помогают справиться с проблемами раннего кифоза. Сильно прогнувшуюся осанку лечат под наблюдением врача с использованием методов физиотерапии и посредством медикаментозного воздействия.

Правильная осанка — залог здоровья: ﻿что делать если сутулость уже имеется?

Для начала лучше обратиться к врачу. Он разработает специальные упражнения, которые позволят исправить ситуацию. Кроме того, родители должны позаботиться о следующих мероприятиях: