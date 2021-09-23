Крупнейший кредитный союз Украины лишился лицензии

Крупнейший в Украине кредитный союз (КС) "Экспресс Кредит Юнион" временно лишился лицензии. КС больше не может заключать и продлевать договоры о выдаче займов или, наоборот, получении денег от вкладчиков, сообщает Обозреватель.

Сейчас в союзе сконцентрированы 230 млн грн, из них средства вкладчиков – это почти 90%, или 199 млн грн. Однако компания еще может вернуть лицензию, на это есть месяц.

О серьезных проблемах с кредитным союзом заявила депутат Ольга Василевская-Смаглюк. Она не озвучила название КС, но упомянула о том, что 17 сентября Нацбанк принял решение об отзыве лицензии. Кроме того, Василевская-Смаглюк назвала объем активов.

Эти данные совпадают с опубликованным Национальным банком заявлением о приостановке лицензии "Экспресс Кредит Юнион". Причиной отзыва лицензии стало то, что кредитный союз не предоставил итоги аудиторской проверки финансовой отчетности.

Данные Нацбанка совпадают с данными Василевской-Смаглюк. Источник: НБУ

Факт временного отзыва лицензии , "Экспресс Кредит Юнион" подтверждает и сообщение самой компании. В нем говорится, решение НБУ от 17 сентября вступило в силу 20 сентября.

Как рассказали Василевской-Смаглюк представители Нацбанка, "Экспресс Кредит Юнион" сможет восстановить лицензию. Для этого кредитный союз должен опубликовать аудиторскую отчетность в течение месяца.

Депутат предупредила НБУ, что видит в сложившейся ситуации риск невыплаты денег вкладчикам. По ее данным, сотрудники НБУ не смогли провести проверку кредитного союза из-за того, что "Экспресс Кредит Юнион" якобы не находится по своему юридическому адресу.

В НБУ признали, что не смогли провести проверку "Экспресс Кредит Юнион", но назвали другую причину – болезнь руководства кредитного союза. Как только сотрудники НБУ получат доступ, они начнут проверку, заверили представители регулятора.

На этом фоне в Нацбанке призвали депутатов законодательно ужесточить правила работы кредитных союзов, а также создать для их вкладчиков систему гарантирования вкладов. К слову, профильный комитет Верховной Рады уже рекомендовал принять законопроект "О кредитных союзах" (№ 5125). В нем говорится об усилении государственного надзора и защите прав членов кредитных союзов.