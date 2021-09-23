Под ВР проходит акция протеста ОПЗЖ

В Киеве под зданием Верховной Рады проходит масштабный митинг ОПЗЖ. Протестующие требуют освободить Медведчука и прекратить закрывать СМИ.

Об этом сообщила Политика Страны﻿.

Протестующие требуют от власти прекратить преследование Виктора Медведчука и попытки заставить замолчать оппозицию.

Также протестуют против введения цензуры в стране и требуют прекратить закрывать СМИ решениями СНБО.

Кроме того, на митинге требуют от власти начать выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.