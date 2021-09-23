Лукашенко заявил о "шпионах Запада" в Беларуси

В Беларуси есть люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят своему государству. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания с министром промышленности Петром Пархомчиком и курирующим эту сферу вице-премьером Юрием Назаровым, сообщает Корреспондент.

"Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации влияния санкций на нашу экономику. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что несколько мерзавцев там еще где-то осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда" – заявил Лукашенко.

По его словам, нескольких "шпионов" уже удалось обнаружить.