Начат монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста

В Кременчуге Полтавской области начали важный этап подготовки к строительству нового моста через Днепр, сообщает УНИАН.

Для него монтируют бетонный завод, который будет обеспечивать строителей материалами.

"Мощность завода - 160 м³ уплотненного бетона в час. Все оборудование итальянского производства. Завод имеет 4 силоса для приема, хранения и подачи цемента в дозатор бетоносмесителя. Общая их вместимость - 400 тонн" , - сообщили в Укравтодоре.

Кроме того, из Стамбула в Кременчуг отправилась новая партия техники, в том числе дополнительные баржи и буровая установка для проведения работ.

Источник: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Напомним, новый мост в Кременчуге построят за 3 года. Это флагманский проект программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", который имеет не только региональное, но и национальное значение.

Несмотря на растущие потребности одного из крупнейших индустриальных центров страны, в Кременчуге до сих есть только Крюковский мост, построенный почти 150 лет назад. Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, отвечающие условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.

Согласно утвержденному проекту, новый мост получит 4 полосы движения и будет сочетаться с уличной сетью Кременчуга и трассой Н-08 Борисполь - Мариуполь.