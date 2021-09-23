Кабмин изменил правила обслуживания многоквартирных домов

Кабинет министров одобрил разработанный Минрегионом проект постановления о внесении изменений в правила предоставления услуги по управлению многоквартирным домом и соответствующего типового договора, сообщает UBR.

Новшества вступят в силу с 1 января 2023 года, заявили в пресс-службе министерства.

"Предложенные изменения уточняют условия, по которым должны предоставляться услуги по управлению многоквартирным домом, в частности, уборка придомовой территории. Благодаря этому обеспечивается прозрачность отношений между совладельцами многоэтажек и управляющими", – указала замминистра Наталья Хоцяновская.

В частности, предусмотрено, что затраты на уборку и другие услуги по обслуживанию дома и прилегающей территории включаются в расходы на управление. Норма применяется, если участок и здания находятся в собственности или пользовании совладельцев.

В противном случае затраты будут включаться в расходы на содержание дома исключительно после согласия совладельцев и согласования с органом местного самоуправления границ и площади территории.

Стоит отметить, что услуги по управлению многоквартирным домом включают уборку внутридомовых помещений и придомовой территории, а также выполнение санитарно-технических работ, обслуживание внутридомовых систем, содержание лифтов и т. п.