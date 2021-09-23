Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов

В ближайшее время на территорию Украины будут завезены до двух десятков самолетов ирландского лоукостера Ryanair, сообщает УНИАН.

Об этом заявил глава перевозчика Майкл О’Лири. Планируется, что оператором всех украинских баз может стать польская "дочка" Ryanair — Buzz.

К концу октября этого года флот польской компании увеличится до 54 самолетов. Из них 46 самолетов — 189-местные Boeing 737−800, еще восемь — новые 197-местные Boeing 737−8200, которые стали поступать в 2021 году.

Ryanair и Украина

17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.