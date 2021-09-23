Мендель заподозрила, что ее на Банковой "слушало" НАБУ

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель предположила в эфире 24 канала, что ее кабинет в Офисе президента якобы могли прослушивать в Национальном антикоррупционном бюро. В пресс-службе НАБУ заявили, что это только ее подозрения, и если у нее есть факты, пускай их предоставит, сообщает Лига.net.

По словам Мендель, заходя в кабинеты чиновников на Банковой, можно было увидеть табличку "За вами следит НАБУ". В кабинете Мендель такой таблички не было, но она считает, что ее якобы могли прослушивать.

"Я думаю, что да, потому что я часто слышала, что говорила, а потом доходило до членов команды. А я нигде это не говорила, кроме кабинета" , – ответила экс-секретарь президента на соответствующий вопрос.

Она также рассказала, что в 2019 году сотрудники НАБУ взяли на взятке сотрудницу Офиса президента, которая с сообщницей "должна была получить 300 000 долларов".

"Мы об этом узнали чуть ли не последними. Значит, НАБУ следит" , — сказала Мендель.

НАБУ сообщило, что идея о прослушке кабинета – это только ее "догадки".