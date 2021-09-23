Вместо Монастырского: "Слуга народа" возглавил правоохранительный комитет Рады

Народный депутат фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас возглавил парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Такое решение поддержали 265 парламентариев во время заседания Верховной Рады в четверг, 23 сентября, сообщает Страна UA.

Как известно, должность главы комитета освободилась после того, как его руководитель "Слуга народа" Денис Монастырский возглавил Министерство внутренних дел. На тот момент Сергей Ионушас был заместителем главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Известно, что Ионушас - юрист в области охраны интеллектуального права, имеет адвокатское свидетельство.

Ранее Сергей Ионушас получил из рук президента Владимира Зеленского звание заслуженного юриста Украины. Кроме того, он возглавлял рабочую группу, созданную при Офисе президента для развития законодательства в сфере правосудия.

Также фамилия Ионушаса называлась в числе претендентов на пост генерального прокурора Украины после ухода с этого поста Руслана Рябошапки.