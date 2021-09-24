Лунный календарь на октябрь 2021 года: благоприятные и опасные дни

Если хотите, чтобы желание сбылось, его лучше всего загадывать на новолуние, которое в октябре состоится 6-го числа, сообщает Сегодня.

Влияние Луны очень серьезно, даже если мы этого и не ощущаем, ее фазы по-разному воздействуют на наше настроение, чувства, эмоции и действия.

В какие дни октября полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте далее в статье.

Согласно лунному календарю, октябрь-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Новолуние и полнолуние в октябре-2021

Новолуние в октябре 2021 года произойдет 6-го числа в 14 часов 6 минут по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Весов, которые способствуют настрою на покой, размеренность и гармонию. Уменьшается вероятность конфликтов. Люди гораздо легче идут на компромиссы. Улучшается взаимопонимание.

Не спешите действовать в первые дни новолуния – это время больше подходит для загадывания желаний, планов и мечтаний. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в середине осени состоится 20 октября, в 17 часов 57 минут . Оно пройдет под знаком Овна, который провоцирует конфликты, эмоциональное выяснение отношений, грубость и резкость.

Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения и могут совершать ошибки.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в октябре-2021