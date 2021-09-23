Ярмоленко упустил шанс забить "Манчестер Юнайтед"

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко упустил прекрасную возможность отличиться в выездном поединке Кубка английской лиги против "Манчестер Юнайтед", не попав по пустым воротам. Несмотря на это, его команда все равно победила со счетом 1:0, сообщает Обозреватель.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе "молотобойцев" и провел на поле все 90 минут. Первый и единственный гол в противостоянии был забит на девятой минуте усилиями Мануэля Лансини, который точно пробил в дальний угол из пределов штрафной.

На 87-й Ярмоленко мог снять все вопросы о победителе матча, но допустил обидный промах. Украинец получил верховую передачу на ход от партнера, грудью пробросил мяч мимо голкипера, но попал в штангу, пытаясь отправить "круглого" в незащищенные ворота МЮ.

Авторитетный портал WhoScored поставил нашему соотечественнику оценку 6,9. Ярмоленко впервые в нынешнем сезоне вышел в основном составе в поединке взрослой команды. Ранее он набирал форму вместе с "молодежкой", сыграв один поединок за команду до 23 лет.

Ярмоленко получил оценку 6,9. Источник: WhoScored

В 1/8 финала "Вест Хэм" померится силами с "Челси". Матч запланирован на 26 октября.