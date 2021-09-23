Польша разместит на границе с Беларусью 250 танков

Варшава на границе с Беларусью разместит закупленные в США танки Abrams. Речь идет о модификации M1A2 Abrams SEP v3. Планируется разместить на границе 250 военных машин. Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Корреспондент.

"250 самых современных танков будут размещены на востоке нашей страны. Это будет способствовать укреплению безопасности в Польше" , - заявил министр.

По договору Вашингтон должен доставить Варшаве 250 танков. Поставки начнутся в 2022 году. Американские танки обойдутся Польше в 23 млрд долларов.

Также Блащак рассказал, что миграционное давление на польско-белорусской границе не прекратилось. Однако решение о продлении чрезвычайного положения еще не принято.