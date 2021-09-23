Западное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Львов сообщило, что с 1 сентября 2021 года в Украине действуют новые требования к оформлению документов, сообщает Судебно-юридическая газета.

Согласно приказу ГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» с 1 сентября 2021 вступил в силу национальный стандарт ДСТУ 4163:2020 «Государственная унифицированная система документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».

Таким образом, юридические лица все служебные документы должны оформлять по ДСТУ 4163:2020, его действие распространяется на государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия, организации и другие юридические лица независимо от их функционально целевого назначения, уровня и масштаба деятельности и формы собственности.

Физические лица-предприниматели этот стандарт могут использоваться по желанию, добровольно.

Требования стандарта распространяются как на бумажные документы, так и на электронные.

ДСТУ 4163:2020 распространяется на организационно-распорядительные документы независимо от носителя информации, в частности: организационные (положения, уставы, должностные инструкции, штатные расписания и т.п.); распорядительные (постановления, решения, приказы, распоряжения); информационно-аналитические (акты, справки, докладные записки, объяснительные записки, служебные письма и т.п.).

Изменения касаются, в частности, состава реквизитов документов, содержания и места расположения реквизитов в документах, бланков и оформления документов, требований к изготовлению документов.

Среди новаций, в частности, изменения в подписи документа. Отныне этот реквизит должен содержать не инициалы и фамилию лица, его подпись, а «собственное имя и фамилию», причем фамилия пишется большими буквами, «Собственное имя фамилия» (то есть не «И. И. Ковальчук», а «Иван КОВАЛЬЧУК»).