Нафтогаз прокомментировал санкции США против "Северного потока-2"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" благодарна Конгрессу Соединенных Штатов Америки за принятие нормы об обязательных санкциях в отношении организаций и физических лиц, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", сообщает УНИАН.

Такая норма содержится в правках в оборонный бюджет, поддержанных Конгрессом.

"Позицию Украины поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США. Спасибо всем, кто борется против "Северного потока-2", против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы. Давайте дожмем совместными усилиями!" - цитирует пресс-служба председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

При этом пресс-служба уточнила, если эта поправка будет утверждена всем Конгрессом, это обяжет Администрацию наложить санкции на российский трубопровод без возможности отклонить их.

В компании напомнили, что государственная администрация США в январе 2021 года применила исключение (waiver) из законодательства о санкциях для оператора "Северного потока-2", ссылаясь на соображения национальной безопасности. В то же время Украина и ряд стран-партнеров считают такие послабления ошибочными, поскольку коммерческий запуск "Северного потока-2" создает реальную угрозу для энергетической безопасности Европы и, в частности, Украины, подрывает принципы европейской солидарности, способствует экспорту коррупции, противоречит национальным интересам США и всего свободного мира.