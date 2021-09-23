Самые тревожные: топ-3 беспокойных пород собак

Очень часто нервозность связывают с небольшими породами собак, но на самом деле это не так. Тревожность может проявляться у всех питомцев, независимо от размеров и породы. Однако некоторые представители имеют большую склонность к переживанию тревоги, сообщает Профиль.

Некоторые исследования показали, что многие модели поведения, присущие определенным породам, являются частью их генетического кода. Отмечается также, что беспокойствам подвержены очень умные и активные собаки.

Бордер-колли

По данным American Kennel Club, престижной американской ассоциации собаководов, самая тревожная порода собак – это бордер-колли. У этого животного спортивные наклонности и чрезвычайная потребность в ежедневных упражнениях. Более того, эта порода признана самой умной. Поэтому ее мозг также необходимо постоянно тренировать, иначе пес заскучает и начнет наводить беспорядок.

Чтобы животное оставалось психологически здоровым, ему нужна ежедневная цель. Прогулки по окрестностям или еженедельных выездов за город собаке будет недостаточно. При отсутствии необходимой физической и умственной активности у бордер-колли появляется тревога и стресс. А это ведет к деструктивному поведению.

Лабрадор-ретривер

Вторая по степени тревожности порода собак. Когда эти животные не получают достаточного количества упражнений, у них также развивается беспокойство, которое отражается на поведении. При этом речь идет не только о физической активности, но и мозговой. Именно поэтому лабрадоры-ретриверы считаются лучшими собаками-поводырями для людей с различными формами инвалидности.

Хаски

Еще одна из самых беспокойных собак. Эта порода очень активная и подходит для спортивных людей. Хаски требуется меньше упражнений, чем бордер-колли и лабрадору, но этого пса также нужно хорошо тренировать. Без должного внимания у собаки может начаться стресс.