Рада запретила пальмовое масло в "молочке" и детском питании

Верховная Рада Украины 304 голосами народных депутатов поддержала в первом чтении законопроект №5148, которым запрещается использование пальмового масла в молочных продуктах, детском питании и кондитерских изделиях, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует трансляция заседания украинского парламента.

Цель законопроекта — запрет использования пальмового масла в пищевых продуктах, в том числе и в детском питании.

Документом предполагается урегулировать применение гидрогенизированного пальмового масла в производстве пищевых продуктов и установить требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.

В частности, предлагается: