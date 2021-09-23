Голосовала против закона об олигархах: из "СН" хотят исключить депутата
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что депутата Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах, следует исключить из фракции, сообщает Укринформ.
Такое мнение Арахамия высказал на брифинге в кулуарах Верховной Рады.
«Я считаю, что с точки зрения партийной дисциплины надо исключать, если вы спросите лично мое видение. Но это будет решать 70% нашей фракции на заседании. Возможно, сделаем это в Трускавце (на трехдневном выездном заседании фракции «СН» с участием Президента и представителей других ветвей власти - ред.)", - сказал политик.
Он добавил, что сама Буймистер не против того, что ее могут исключить из фракции.
Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон № 5599 «О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)». .
Закон поддержали 279 депутатов. В том числе «за» проголосовали 229 членов фракции «Слуга народа». Единственным депутатом от «СН», проголосовавшим против закона, стала Людмила Буймистер. Она голосовала против документа и в первом чтении.