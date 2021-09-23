Тищенко и Гончаренко поскандалили в Раде

На фоне принятия закона об олигархах народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко устроили перепалку возле парламентской трибуны, сообщает Сегодня.

Сначала Гончаренко отметил, что "слуги народа" заблокировали трибуну парламента:

"Кто это сделал – несложно догадаться. Кто у нас директор парламента? Николай Тищенко".

Тищенко на возмущения оппозиционера выпалил:

"Если что-то плохо, то уср*лся кто, Гончаренко? Мы это знаем".

Дальше политики устроили какой-то детский сад.

Гончаренко:

"Кто уср*лся – это точно известно. Это Тищенко".

Тищенко:

"Это Гончаренко! Смотрите, лужа-лужа (показывает пальцем). Гончаренко, не бойся, ты в олигархах будешь 100%".

Гончаренко:

"Это лицо нашего парламента. Коля Тищенко – это истерика полнейшая".