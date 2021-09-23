Тищенко и Гончаренко поскандалили в Раде
На фоне принятия закона об олигархах народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко устроили перепалку возле парламентской трибуны, сообщает Сегодня.
Сначала Гончаренко отметил, что "слуги народа" заблокировали трибуну парламента:
"Кто это сделал – несложно догадаться. Кто у нас директор парламента? Николай Тищенко".
Тищенко на возмущения оппозиционера выпалил:
"Если что-то плохо, то уср*лся кто, Гончаренко? Мы это знаем".
Дальше политики устроили какой-то детский сад.
Гончаренко:
"Кто уср*лся – это точно известно. Это Тищенко".
Тищенко:
"Это Гончаренко! Смотрите, лужа-лужа (показывает пальцем). Гончаренко, не бойся, ты в олигархах будешь 100%".
Гончаренко:
"Это лицо нашего парламента. Коля Тищенко – это истерика полнейшая".