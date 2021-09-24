Skoda представила кроссовер Enyaq iV Founders Edition
Чешская компания Skoda анонсировала новую лимитированную версию электрического кроссовера Enyaq iV. Новинка получила имя Founders Edition, которая производитель решил отметить начало своей "эры электрификации"., сообщает Обозреватель.
Название версии "Основатели" является отсылкой к основателям компании Вацлаву Лаурину и Вацлаву Клементу, а тираж 1895 экземпяров – к году основания.
Покупателям будет предложены два цвета на выбор – серебристо-голубой Arctic Silver или черный Black Magic. Кроме того, все автомобили будут в богатой комплектации, включая легкосплавные 21-дюймовые диски, фирменные логотипы на передних крыльях, а также более агрессивные бамперы.
Среди других стилистических особенностей стоит назвать черные глянцевые рейлинги на крыше, уникальную облицовку радиатора Crystal Face со 130-ю светодиодами. Написание марки Skoda на двери багажника будет отличаться цветом. Для черных машин будут использоваться буквы цвета меди, а на белых – из черного глянца.
Салон версии Founders Edition украсят глянцевые декоративные вставки, алюминиевые перфорированные педали, а черная кожаная отделка будет прошита строчкой коньячного цвета. В комплектацию вошли датчики парковки, камера заднего вида, тонированные стекла, система бесключевого доступа и беспроводная зарядка для смартфонов.
Новинка создана на базе моноприводной версии Enyaq iV 80. Она оснащена батареей на 82 кВтч и тяговым электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.), размещенным на задней оси. Он позволяет разгонять кроссовер до 100 км/ч за 8,2 секунды, а запас хода достигает 520 км. На пополнение батареи до 80% емкости с помощью зарядного устройства на 125 кВт потребуется менее 40 минут.
Всего к клиентам по всему миру отправится 1895 Enyaq iV 80 Founders Edition. В частности квота для Великобритании составляет 50 экземпляров, а заявленная цена – 46 725 фунтов ($64 046).