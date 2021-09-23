Ливневые дожди и шквальный ветер: прогноз погоды на 24 сентября

Погода﻿ в Украине снова ухудшается – на всей территории прольются дожди, при чем значительные. Также по всей стране ожидается шквальный ветер.

В пятницу, 24 сентября, в западных, центральных, восточных, а также в Черниговской областях днем ожидается температура около 10-15°С. На Закарпатье будет теплее – обещают 13-17°С. Также будет на юге страны и в Крыму. А вот в Харьковской области, как и в Сумской, температура будет самая низкая по стране – 8-11°С. Одесская же область окажется самой теплой из всех – там ожидается 16-18°С. Ночью по всей стране будет от 4 до 9°С.

Также 24 сентября по всей Украине ожидаются довольно значительные дожди и очень сильный ветер. На востоке – 7-18 км/час в среднем, в Харьковской области шквалы до 29 км/час. На юге и в Крыму – 11-22 км/час в среднем, местами до 25-32 км/час. В центре – 14-25 км/час в среднем, местами до 29 км/час. И самый сильный ветер ожидается на севере и на западе страны – около 18-29 км/час в среднем, на западе шквалы до 36 км/час.

В столице Украины, Киеве, 24 сентября ожидается температура от 6 до 14°С в течении дня, шквальный ветер 22-29 км/час и дождь.