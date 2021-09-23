В ЕС поспорили с НАТО из-за желания разместить войска в Европе
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью для PBS, что Европейский Союзи имеет право выбирать, где размещать собственные вооруженные силы, сообщает Деловая столица.
"У нас должна быть возможность размещения войск в той же манере, в которой это делают американцы… Мы должны быть способны действовать самостоятельно в тех ситуациях, где невозможно вмешательство США и НАТО", — заявил Боррель.
По словам верховного представителя ЕС, расширение военных возможностей Европы не должно беспокоить НАТО, поскольку, по его мнению, она является дополнением для НАТО, а не его альтернативой.
В частности, Боррель похвалил США за операцию по эвакуации из аэропорта Кабула.
"Благодаря вам, вашим войскам и вашим военным стало возможным обеспечить безопасность аэропорта Кабула", — отметил он.