В ЕС поспорили с НАТО из-за желания разместить войска в Европе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью для PBS, что Европейский Союзи имеет право выбирать, где размещать собственные вооруженные силы, сообщает Деловая столица.

"У нас должна быть возможность размещения войск в той же манере, в которой это делают американцы… Мы должны быть способны действовать самостоятельно в тех ситуациях, где невозможно вмешательство США и НАТО" , — заявил Боррель.

По словам верховного представителя ЕС, расширение военных возможностей Европы не должно беспокоить НАТО, поскольку, по его мнению, она является дополнением для НАТО, а не его альтернативой.

В частности, Боррель похвалил США за операцию по эвакуации из аэропорта Кабула.