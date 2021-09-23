Уволенный накануне Лещенко возвращается в "Укрзализныцю"

Бывший член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, полномочия которого только вчера прекратил Кабинет министров, снова возвращается в "УЗ", сообщает Деловая столица.

"Недолго любимый борцун с коррупцией, Офиса президента, был безработным. Видимо, Ермак дал команду и Серёжу Лещенко быстро возвращают на "Укрзализныцю".Какие конкурсы? Какие профессионалы? Какая, нафиг, борьба с коррупцией? Серёжу возвращают на довольствие в "УЗ", где он может все время оправдывать факапы и провалы Ермака и Зеленского", - говорится в сообщении экс-нардепа Борислава Березы в Facebook.

Кроме того, политик посетовал, что Лещенку "будем платить мы с вами из своих налогов", хотя "он (Сергей Лещенко, — "ДС") и абсолютно бесполезен на этом месте Украине".

"В общем, власть в очередной раз показывает, что лоялные репутационные банкроты ей ближе, чем кто-либо" , — резюмировал Береза.

Напомним, в среду, 22 сентября, Кабинет министров прекратил полномочия главы Наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера и членов набсовета Сергея Лещенко, Андреаса Матье и Олега Журавлева.