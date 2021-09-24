Тренд на мини: топ-5 платьев для холодного сезона
Возможно ли носить платья не только летом, а еще и осенью и даже зимой? Однозначно - да! Более того: есть девушки, которые зимой предпочитают носить именно платья - и им в них теплее, сообщает РБК-Украина.
Стилист Соня Горчакова в своем Instagram показала не только самые трендовые модели на сезон, но еще "носибельные" и удобные, такие легко уместятся под верхней одеждой. Голые ноги на фото, конечно же, по сезону закрываются колготками.
Топ-5 самых удобных платьев для холодного сезона
- Трикотажные платья.
Трикотаж в этом сезоне занимает лидирующие позиции - и это объяснимо. Актуальное трикотажное платье может быть свободного кроя, длины мини или миди и сочетаться с кроссовками, казаками, обувью с грубой подошвой, изящными ботильонами, сапогами трубами, хайкерами, уггами, валенками, т.е. практически с любой обувью.
Верхняя одежда тоже может быть любой, но стилистически дружить с обувью в образе.
- Мини-платья.
Мини-платья могут из летящих тканей, А-силуэта, прилегающего силуэта или бодиконы и даже парашюты небольшого размаха. Обувь может быть с грубой подошвой, сапоги-трубы, жокейские, казаки. Хайкеры, угги, валенки - надо смотреть стилистически под образ.
- Платья в стиле 70-х
Летящие, с подчеркнутой талией, как в коллекциях Виктории Бэкхэм, Майкла Корса и Селин. Обувь, которая поддерживает стиль - сапоги трубы, но могут быть жокейские, обувь с грубой подошвой, казаки.
Верхняя одежда или полностью закрывает платье или поддерживает его, это может быть об’емная шуба, дубленка, пальто с меховым воротником.
- Платья-рубашки
Еще одна удобная модель платья, которая хорошо дополняется сапогами трубами, жокейскими, казаками и обувью на грубой подошве.
- Платья из кожи.
Спорный пункт, но я решила его оставить. Не всем комфортны платья из кожи. Как альтернатива - сарафан.
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Автор: Татьяна Турчаникова