Тренд на мини: топ-5 платьев для холодного сезона

Возможно ли носить платья не только летом, а еще и осенью и даже зимой? Однозначно - да! Более того: есть девушки, которые зимой предпочитают носить именно платья - и им в них теплее, сообщает РБК-Украина.

Стилист Соня Горчакова в своем Instagram показала не только самые трендовые модели на сезон, но еще "носибельные" и удобные, такие легко уместятся под верхней одеждой. Голые ноги на фото, конечно же, по сезону закрываются колготками.

Топ-5 самых удобных платьев для холодного сезона

Трикотажные платья.

Трикотаж в этом сезоне занимает лидирующие позиции - и это объяснимо. Актуальное трикотажное платье может быть свободного кроя, длины мини или миди и сочетаться с кроссовками, казаками, обувью с грубой подошвой, изящными ботильонами, сапогами трубами, хайкерами, уггами, валенками, т.е. практически с любой обувью.

Верхняя одежда тоже может быть любой, но стилистически дружить с обувью в образе.

фото: instagram.com/sonya_gorchakova

фото: instagram.com/sonya_gorchakova

Мини-платья.

Мини-платья могут из летящих тканей, А-силуэта, прилегающего силуэта или бодиконы и даже парашюты небольшого размаха. Обувь может быть с грубой подошвой, сапоги-трубы, жокейские, казаки. Хайкеры, угги, валенки - надо смотреть стилистически под образ.

фото: instagram.com/sonya_gorchakova

Платья в стиле 70-х

Летящие, с подчеркнутой талией, как в коллекциях Виктории Бэкхэм, Майкла Корса и Селин. Обувь, которая поддерживает стиль - сапоги трубы, но могут быть жокейские, обувь с грубой подошвой, казаки.

Верхняя одежда или полностью закрывает платье или поддерживает его, это может быть об’емная шуба, дубленка, пальто с меховым воротником.

фото: instagram.com/sonya_gorchakova

фото: instagram.com/sonya_gorchakova

Платья-рубашки

Еще одна удобная модель платья, которая хорошо дополняется сапогами трубами, жокейскими, казаками и обувью на грубой подошве.

фото: instagram.com/sonya_gorchakova

Платья из кожи.

Спорный пункт, но я решила его оставить. Не всем комфортны платья из кожи. Как альтернатива - сарафан.

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фото: instagram.com/sonya_gorchakova

Автор: Татьяна Турчаникова