Послы G7 выразили недовольство украинской судебной реформой

Послы "Большой семерки" обнародовали заявление, в котором сообщили, что продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине "с беспокойством и разочарованием" из-за графика работы конкурса Совета судей, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы G7 в Украине.

"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет ВРП после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов.

Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВРП.

Послы также обеспокоены законопроектом 4533. Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.