Послы G7 выразили недовольство украинской судебной реформой
Послы "Большой семерки" обнародовали заявление, в котором сообщили, что продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине "с беспокойством и разочарованием" из-за графика работы конкурса Совета судей, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы G7 в Украине.
"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет ВРП после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов.
Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВРП.
Послы также обеспокоены законопроектом 4533. Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
Всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как имеющая решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины. Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", — отметили в пресс службе.