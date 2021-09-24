Обнаружен новый вид крошечных рыб

Danionella cerebrum живет в реках некоторых регионов Мьянмы. Ее много лет используют для лабораторных исследований, однако только сейчас выделили в отдельный вид, сообщает Корреспондент.

Ученые из Германии, США и Швейцарии доказали, что небольшая прозрачная рыбка, обитающая в Мьянме, относится к новому виду из рода Danionella. Соответствующая статья была опубликована в журнале Scientific Reports, пишет пресс-служба Музея естественной истории в Берне.

Отмечается, что род лучеперых рыб Danionella из семейства карповых считается одним из мельчайших позвоночных в мире. Длина взрослой особи составляет 10-12 миллиметров, у нее нет чешуи, а тело и голова прозрачны настолько, что виден живой мозг.

Из-за упрощенной анатомии, данионелла традиционно привлекает внимание ученых: у рыбы отсутствует крышка черепа, поэтому она служит идеальной моделью для нейрофизиологических исследований.

В силу размера и простоты морфологии выделение самостоятельных видов внутри рода Danionella проблематично, однако без этого трудно восстановить его эволюционную историю.

Биологи, используя сочетание классических таксономических методов и молекулярных подходов, доказали, что рыба, давно используемая в лабораторных экспериментах по всему миру под именем Danionella translucida, на самом деле представляет собой новый, ранее неизвестный вид.

Фото: nmbe.ch Самка Danionella cerebrum

"С точки зрения образа жизни и внешнего вида эта рыба практически идентична уже известному виду Danionella translucida. Среда обитания у них общая, но внутренние характеристики в некоторых областях существенно различаются. Наши генетические исследования показывают, что эти два вида имеют лишь отдаленное родство", – заявил первый автор статьи Ральф Бриц, ихтиолог из Зенкенбергского музея естественной истории в Дрездене .

Недавно обнаруженная рыба имеет длину тела не более 13,5 миллиметров и населяет реки в южных и восточных предгорьях гор Баго-Йома в Мьянме. Главная отличительная особенность рыбы – крошечный мозг, самый маленький из всех известных видов позвоночных.

Чтобы подчеркнуть эту черту, ученые дали новому виду имя Danionella cerebrum (от латинского cerebrum – мозг).