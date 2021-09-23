Премьер Чехии назвал способ остановить вымирание Европы

Единственный способ остановить вымирание Европы — это увеличение рождаемости среди коренного населения. Об этом заявил чешский премьер Андрей Бабиш, сообщает Лента.Ру.

Премьер назвал такой способ решения проблемы более приемлемым, чем ставка на прибывающих в европейские государства мигрантов.

"Массовая и неконтролируемая миграция в Европу не имеет ничего общего с устойчивостью нашего европейского общества, совсем наоборот" , — отметил политик.