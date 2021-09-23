США уничтожат свое химическое оружие до конца 2023 года

США планируют завершить процесс ликвидации своих химических вооружений до конца 2023 года. Уже уничтожено около 97% этого вида американского оружия, сообщает РБК-Украина.

По словам заместителя помощника главы Пентагона, курирующей вопросы химической и биологической защиты, Брэнди Вэнн, ведомству поручено ликвидировать американское химическое оружие до 31 декабря 2023 года. Однако Пентагон стремится завершить уничтожение боевых отравляющих веществ до сентября того же года.

"Для нашей национальной безопасности нам важно уложиться в крайние сроки" , - пояснила Вэнн во время выступления на семинаре Ассоциации по контролю над вооружениями США.

Представитель Пентагона отметила, что США уже официально уничтожили 97% своего химического оружия.

"От полной реализации этой инициативы нас отделяет только 3%" , - резюмировала она.

Автор: Дмитрий Кузнецов